شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي يعلن توليه مهمة الإشراف على حراس مرمى قطاع ناشئي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد ناجي، نجم الأهلي السابق، توليه مهمة الإشراف على تطوير حراس مرمى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بدءاً من الموسم المقبل.

وكتب أحمد ناجي، عبر حسابه على فيس بوك، "تشرفت اليوم بتكليفى من قبل رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب ولجنة التخطيط فى النادى محسن صالح وزكريا ناصف وحسام غالى، برفقة خالد بيبو مدير القطاع وبدر رجب المدير الفنى للقطاع، بالإشراف على مدربى حراس المرمى والحراس، سعيد جداً بعودتى للبيت الكبير، أتمنى أن أكون عند حُسن ظن الجميع".





ويتولى بدر رجب مسئولية المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي، فيما يتولى أحمد ناجي مسئولية الإشراف على حراس المرمى، بينما يستمر خالد بيبو فى منصبه مديرا لقطاع الناشئين.

وفى سياق مختلف، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن حالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، وإن اللاعب سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي أمس بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأجرى حمدي فتحي أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.