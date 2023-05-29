شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مباراة فيوتشر وإنبى.. إيقاف وتغريم عبد الظاهر السقا ومحمد إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، التى يشرف عليها عامر حسين عضو المجلس والمشرف العام على المسابقات، قراراتها بشأن مباراة إنبى وفيوتشر فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت أمس الأحد.

وجاءت القرارات كالتالى:

- إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر مباراتين، وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الحكم، والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

-إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

-توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وإنبى قيمتها 25 ألف جنيه، على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.