شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات جمعت الأهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى وسيراميكا باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

5 مباريات جمعت الأهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة

حقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه هدفين.

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الدور الأول للدوري.

واستعد الأهلى لمباراة سيراميكا على مدار يومى السبت والأحد دون راحة عقب الانتهاء من مباراته مع طلائع الجيش ضمن مؤجلاته بالدورى، وحرص الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر على دراسة الخصم من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات وعقد محاضرات بالفيديو مع لاعبيه لشرح نقاط القوة والضعف فى صفوف سيراميكا.

وطالب مارسيل كولر لاعبيه بضرورة تقديم مستوى طيب والفوز فى مباراة الليلة، لتكون مسك الختام لمباريات فريقه المحلية قبل التحضير لخوض مباراتى نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة مع بداية الاستعداد للنهائى الأفريقي.

ويستمر مصطفى شوبير فى حراسة عرين الاهلى أمام سيراميكا الليلة بعد تعرضه للإصابة بجرح قعى اعلى العين خلال مشاركته فى مباراة فريقه الخيرة ضد طلائع الجيش، بعدما اطمأن الجهاز الفنى على جاهزيته، لاسيما مع عدم جاهزية الثنائى محمد الشناوى وعلى لطفي.