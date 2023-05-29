شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يتقدم لبيراميدز وعمار حمدى يتعادل للاتحاد بعد 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 20 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وبعد 3 دقائق نجح عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى فى تسجيل هدف التعادل لفريقه، ويعيد المباراة لنقطة البداية.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم، خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز – ميسي، خط الهجوم: أوستن أموتو.

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وإبراهيم حسن والسيد سالم وإسلام عبدالنعيم ومابولولو وعبدالغني محمد ومحمد محمود وعموري ومحمد فارس.

فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر، خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى- رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز وصافة ترتيب الدورى برصيد 55 نقطة جمعهم من 27 مباراة فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 17، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.