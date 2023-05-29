شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يمهل الأندية حتى 26 يونيو لتسجيل لاعبى اختبارات كرة اليد المصغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بتحديد الفترة من 4 حتى 26 يونيو الجارى من أجل تسجيل لاعبى اختبارات كرة اليد المصغرة للموسم المحلى 2023/2024.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

ومن المنتظر أن يتم تغيير نظام الدورى الجديد ليقام الدور النهائى بنظام البلاى أوف، وهو ما تتم مناقشته فى المؤتمر السنوى للاتحاد.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين والممتاز بانعقاد المؤتمر السنوى يومي 19 و20 يونيو المقبل ببورسعيد لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد.

وتستضيف المدينة الشبابية فى بورسعيد فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد كرة اليد 17 و 18 يونيو المقبل للمراحل السنية.

وتم إخطار الأندية بدفع رسوم 650 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى فردين لكل نادٍ لحضور المؤتمر لمسابقات السيدات والرجال والشباب والشابات والناشئين والناشئات.