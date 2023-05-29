شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام سيراميكا.. عودة معلول وهانى وتاو وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سيراميكا، مساء اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع ومروان عطية واليود يانج وعمرو السولية في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

الأهلي تغلب على الطلائع بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز سجلهما أفشة وعمرو السولية.