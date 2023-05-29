شكرا لقرائتكم خبر عن ريان وصلاح محسن يقودان هجوم سيراميكا ضد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد كناريا - محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان
يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - محمد عنتر
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