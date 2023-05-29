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ريان وصلاح محسن يقودان هجوم سيراميكا ضد الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري العام.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

 

خط الوسط: محمد كناريا - محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن 

 

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان 

 

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل  - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - محمد عنتر

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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