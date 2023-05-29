شكرا لقرائتكم خبر عن الـvar يلغى ركلة جزاء لبيراميدز أمام الاتحاد.. وفخرى لاكاى يعيد التقدم لفريقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتسب الحكم عبد العزيز السيد، حكم مباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز، ركلة جزاء لصالح الفريق السماوى فى الدقيقة 64 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وتدخلت تقنية الـ Var وعاد الحكم لمشاهدة الحالة التى احتسب على أثرها ركلة جزاء لصالح فخرى لاكاى، ليقرر إلغاءها وإلغاء الإنذار الذى منحه للاعب زعيم الثغر.

وفى الدقيقة 70 نجح فخرى لاكاى من تسجيل الهدف الثانى لفريقه لتصبح النتيجة 2 / 1 للفريق السماوى حتى الآن.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم، خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبد العزيز – ميسي، خط الهجوم: أوستن أموتو.

وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وإبراهيم حسن والسيد سالم وإسلام عبدالنعيم ومابولولو وعبدالغني محمد ومحمد محمود وعموري ومحمد فارس.

فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر، خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى- رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز وصافة ترتيب الدورى برصيد 55 نقطة جمعهم من 27 مباراة فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 17، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.