شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح ومنسى وبلحاج وجعفر فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

وشهدت القائمة تواجد أحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد بلحاج وناصر منسى.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 47 نقطة، حصدها من 28 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدفا، في المقابل يدخل طلائع الجيش محتلا المركز الـ17 برصيد 26 نقطة، حصدها من 28 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 12، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 39 هدفًا.