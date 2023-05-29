شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الاتحاد فى الإسكندرية 2 / 1 ويواصل مطاردة الأهلى على قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

سجل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 20، وبعد 3 دقائق نجح عمار حمدى فى تسجيل هدف التعادل لزعيم الثغر، وفى الدقيقة 70 سجل فخرى لاكاى الهدف الثانى لبيراميدز.

وشهدت الدقيقة 64 احتساب الحكم عبد العزيز السيد ركلة جزاء لصالح بيراميدز، إلا أن تقنية الـ var تدخلت وألغت القرار وألغى الحكم البطاقة الصفراء التى منحها للاعب زعيم الثغر.

وسجل فخرى لاكاى هدف ثالث لبيراميدز قبل أن تتدخل تقنية الـ var مرة أخرى وتلغى الهدف بداعى ارتكاب رمضان صبحى خطأ قبل تسجيل الهدف.

بهذه النتيجة يستمر بيراميدز فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلى المتصدر برصيد 59 نقطة ويتبقى له 5 مواجهات مؤجلة، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم، خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز – ميسي، خط الهجوم: أوستن أموتو.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر، خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى- رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.