شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: بيراميدز هزم الاتحاد والإجهاد.. ونبحث عن أول بطولة للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز والانتصار السادس تواليا للفريق في بطولة الدوري والاستمرار في المركز الثاني بجدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللقاء كان صعبا للغاية والفريق استحق الفوز في النهاية والثلاث نقاط.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

وأشار باتشيكو، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن المباراة كانت رائعة للغاية، وقدم لاعبو الفريقين مواجهة ممتازة وفريق بيراميدز كان عند حسن الظن وحققوا الانتصار المهم رغم الإجهاد الشديد بسبب توالي المباريات ولعب لقاء كل 3 أيام، ورغم الصعاب والإجهاد إلا أن الفريق حقق الانتصار والثلاث نقاط المهمة في مشوار الدوري.

وأكد المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أنه يتواجد في تدريب الفريق منذ يناير الماضي، والفريق في الدوري يسير بخطى ثابتة في الفترة الماضية ويحقق الانتصار تلو الآخر، ويتمسك بمطاردة القمة وعلى الأقل الاحتفاظ بالمركز الثاني، وعدم فقدان أي نقاط في تلك الفترة الصعبة، والتي لابديل فيها عن حصد كل النقاط المتاحة.

وأعرب عن فخره بمجموعة اللاعبين المتواجدين في صفوف فريقه وعن سعادته بتدريب هؤلاء اللاعبين الذين يقدمون مواجهات قوية، والمجموعة بالكامل تسجل أهدافا في اللقاءات ولا اعتماد على مهاجم، والجميع يقدم المطلوب منه في اللقاء بالصورة المطلوبة، والمجموعة بالفعل تعاني من الإجهاد الشديد بسبب لعب لقاءات في جميع البطولات، وفي المستقبل الفريق سيكون قريبا من تحقيق بطولته الأولى.