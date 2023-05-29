شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير محمد حمدي، الظهير الأيسر لفريق نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.

وقدم اللاعب مباراة قوية في مواجهة الاتحاد وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط الغالية.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.