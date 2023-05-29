شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختير محمد حمدي، الظهير الأيسر لفريق نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.
وقدم اللاعب مباراة قوية في مواجهة الاتحاد وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط الغالية.
وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.
وسجل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 20، وبعد 3 دقائق نجح عمار حمدى فى تسجيل هدف التعادل لزعيم الثغر، وفى الدقيقة 70 سجل فخرى لاكاى الهدف الثانى لبيراميدز.
وشهدت الدقيقة 64 احتساب الحكم عبد العزيز السيد ركلة جزاء لصالح بيراميدز، إلا أن تقنية الـ var تدخلت وألغت القرار وألغى الحكم البطاقة الصفراء التى منحها للاعب زعيم الثغر.
وسجل فخرى لاكاى هدفا ثالثا لبيراميدز قبل أن تتدخل تقنية الـ var مرة أخرى وتلغى الهدف بداعى ارتكاب رمضان صبحى خطأ قبل تسجيل الهدف.
بهذه النتيجة يستمر بيراميدز فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلى المتصدر برصيد 59 نقطة وتتبقى له 5 مواجهات مؤجلة، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.
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