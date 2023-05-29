شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل: ظلمونى.. وطالبت لاعبى إنبى بمغادرة الملعب لمنح الحكم فرصة مراجعة قراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على العقوبات التي تعرّض لها بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام فيوتشر بدور الـ16 لبطولة كأس مصر وانتهت بتأهل الفريق البترولى بركلات الترجيح، مؤكداً أنه تعرّض للظلم.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه للطرد؛ للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

وقال محمد إسماعيل لـ"الخليج 365"، إنه تعرض للظلم بسبب هذه القرارات، مؤكداً أن لم يوجه أي لفظ خارج للحكم، حتى يتم اتهامه بالسلوك غير الرياضى، لافتاً إلى أن الحكم نادر قمر الدولة احتسب على فريقه هدفا غير صحيح كاد يتسبب في توديعهم لكأس مصر.

وتحدث مدير الكرة بفريق إنبى عن واقعة طلبه للاعبى إنبى الانسحاب من مباراة فيوتشر، قائلا: "أبلغت اللاعبين بالخروج من الملعب، ولكن لم أذهب إلى غرفة الملابس حتى يمكننى إيصال رسالة للحكم بمراجعة قراره مرة أخرى".

وأوضح محمد إسماعيل أنه كان ملتزما طول أوقات المباراة ولم يوجه أي إساءة للحكم، ولكن شعوره بتعرض فريقه للظلم دفعه للاعتراض على التحكيم، خصوصا أن الكرة اصطدمت بالحكم وكان واجباً عليه إلغاء الهدف بعد الرجوع لـ"var".