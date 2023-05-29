شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيرى تشارلز باسى وأحمد رضا ينضمان للتدريبات مع فريق غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثنائى النيجيري تشارلز باسى وأحمد رضا، لاعبا فريق غزل المحلة لاختبار طبى اليوم تحت إشراف الدكتور خالد الجميزى، عقب الإصابة في مباراة أمس أمام حرس الحدود في بطولة كأس مصر.

وأكد طبيب الفريق سلامة الثنائى وجاهزيتهم لخوض التدريبات والمباريات بشكل طبيعى.

ويلاقى الفريق نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 8 مباريات والهزيمة في 14 مباراة.