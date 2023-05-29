شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يشكو آلام الضامة ويخضع للأشعة لتحديد مدة العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن شعور رمضان صبحي بآلام في العضلة الضامة، خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.
وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.
وأوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر بآلام في الضامة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد، مشددا على أن اللاعب سيجري فحوصات طبية وأشعة خلال 48 ساعة لتحديد مدى الإصابة التي يعاني منها ومدة العلاج.
وحقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.
وسجل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 20، وبعد 3 دقائق نجح عمار حمدى فى تسجيل هدف التعادل لزعيم الثغر، وفى الدقيقة 70 سجل فخرى لاكاى الهدف الثانى لبيراميدز.
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