شكرا لقرائتكم خبر عن ريم ماهر وأحمد إبراهيم يمثلان مصر فى منافسات تنس الطاولة الأولمبياد الخاص برلين 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الثنائى المصرى ريم ماهر وأحمد إبراهيم من مصر فى منافسات تنس الطاولة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 والتي تنطلق في الفترة من 17 حتى 25 يونيو بمشاركة 170 دولة يمثلها 7000 لاعب ولاعبة .

وكانت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب، والدكتور شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات، قد كشفت عقب غلق باب التسجيل عن حصة كل دولة من دول المنطقة الـ20 من دول المنطقة والرياضات التي سوف تشارك فيها وعدد اللاعبين لكل رياضة.

وصرح الدكتور عماد محيى الدين بأن رياضة تنس الطاولة تشهد مشاركة كل من: لبنان وعمان في تنس الطاولة الموحدة بلاعب ولاعب آخر شريك، كما تشارك الجزائر، مصر، إيران، العراق، ليبيا، المغرب، فلسطين، السعودية وتونس بلاعب ولاعبة، وتشارك الإمارات بلاعبين، بينما تشارك موريتانيا بلاعب واحد.



تنس الطاولة فى الاولمبياد الخاص

تنس الطاولة هي رياضة سريعة الوتيرة تتطلب تنسيقًا ممتازًا بين اليد والعين الهدف هو تمرير الكرة فوق الشبكة إلى جانب الخصم من الطاولة. تتطلب هذه الرياضة مزيجًا من القوة والقدرة وبصرف النظر عن الأحداث التقليدية ، يتضمن تنس الطاولة للأولمبياد الخاص أحداثًا مهارية فردية تتيح للرياضيين العمل والمنافسة في المهارات الأساسية لتنس الطاولة تتضمن هذه المهارات كذاب الكرة بالمضرب ، وتسديد الكرة بالدفع الخلفي للكرة