شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلى لمباراة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي ضمت كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبد الله جمال، باهر المحمدى، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم الديب، محمد الشامى، فراس شواط، كريم عرفات، عماد حمدى، أحمد محسن، عمر الوحش، محمد مخلوف، عمر الساعى، أحمد مدبولى، محمد حسن، مروان حمدى ، أبو بكر حمزة، سيرجى أكا، ياو أنور.

وحرصت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، على مؤازرة اللاعبين في التدريب استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للإسماعيلي عبر "فيس بوك" صورا من التدريب معلقا عليها: "تحت شعار طى كل الصفحات حرصت اللجنة على طمأنة الفريق الاول والجهاز الفنى وذلك بحضور جانب من مرانه اليوم والشد من ازرهم للتركيز فقط فى المباراة القادمة مع رصد مكافآت تحفيزية لهم حال تحقيق الفوز".

وفي سياق آخر، حذر حمزة الجمل، لاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود 10 لاعبين فى مباراة المقاولون العرب تم استبعادهم من قائمة مباراة الإسماعيلى الأخيرة أمام النجوم فى كأس مصر، من أجل إراحتهم بعد المباريات التى خاضوها الفترة الماضية من أجل التقاط الأنفاس قبل المواجهات المصيرية القادمة، وعلى رأسهم سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد دسوقى ومحمد الشامى ومحمد هاشم وغيرهم.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.