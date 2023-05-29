«بعد احتساب 25 دقيقة وقت بدل ضائع» .. أحمد موسى: مباراة إنبي وفيوتشر دخلت التاريخ

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي أحمد موسى، على أحداث مباراة كرة القدم بين إنبي وفيوتشر في كأس مصر أمس الأحد، والتي شهدت واقعة غريبة باحتساب 25 دقيقة وقت بدل ضائع.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مباراة إنبي وفيوتشر، دخلت التاريخ بعد احتساب 25 دقيقة وقت بدل ضائع، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث إضافة الوقت الضائع، وما حدث في المباراة يعد من «غرائب وطرائف كرة القدم».

وتابع: المباراة جاءت كـ «ثالث أطول وقت إضافي في تاريخ كرة القدم، الأول كان في فلسطين 42 دقيقة وآخر 36 دقيقة كانت أوغندا طرف في أفريقيا، وإنبي وفيوتشر بـ 25 دقيقة وقت بدل ضائع؛ عجائب وغرائب كرة القدم في كأس مصر، هو إيه الحكاية؟؛ عندنا مشكلة في الفار».

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن حكم مباراة إنبي وفيوتشر، قدم أداء سيء، موضحًا أن «الحكم الكرة خبطت في رجله، رجع يشوف الفار، فار أيه اللي رايح تشوفه، انت مش عارف الكرة خبطت في رجلك ولا لا، كما أن لاعبي إنبي هددوا بالانسحاب بعد احتساب الحكم الكرة هدفاً لصالح فيوتشر» .

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة إنبي وفيوتشر حديث الشرق الأوسط منذ أمس، حيث المباراة بدأت في تمام الـ9:30 مساء أمس الأحد، وانتهت الساعة 12:50 صباحا اليوم الإثنين.