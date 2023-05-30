شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 29 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 29 / 5 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، إعلان عقوبات مباراة انبي وفيوتشر، وكذلك إعلان قائمة فريق الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا في الدورى.

يستمر تقدم الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من لعب 24 مباراة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر، لينجح الأهلي في مهمته المحلية بعد الفوز في الثلاثي مباريات أمام إنبي وطلائع الجيش وسموحة، قبل غلق صفحة الدوري بشكل مؤقت وبدء التحضير لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك مع طلائع الجيش فى الدورى غدا

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على الدولى محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والطلائع المقرر لها غدا الثلاثاء المؤجلة من الأسبوع الـ23 للدوري الممتاز.

بيراميدز يهزم الاتحاد فى الإسكندرية 2 / 1 ويواصل مطاردة الأهلى على قمة الدورى

حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

فتوح ومنسى وبلحاج وجعفر فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الطلائع

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد اليد يمهل الأندية حتى 26 يونيو لتسجيل لاعبى اختبارات كرة اليد المصغرة

أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بتحديد الفترة من 4 حتى 26 يونيو الجارى من أجل تسجيل لاعبى اختبارات كرة اليد المصغرة للموسم المحلى 2023/2024.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

عقوبات مباراة فيوتشر وإنبى.. إيقاف وتغريم عبد الظاهر السقا ومحمد إسماعيل

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، التى يشرف عليها عامر حسين عضو المجلس والمشرف العام على المسابقات، قراراتها بشأن مباراة إنبى وفيوتشر فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت أمس الأحد.

أحمد ناجي يعلن توليه مهمة الإشراف على حراس مرمى قطاع ناشئي الأهلي

أعلن أحمد ناجي، نجم الأهلي السابق، توليه مهمة الإشراف على تطوير حراس مرمى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بدءاً من الموسم المقبل.

أوسوريو يدرس حلول تعويض مصطفى شلبى فى الزمالك أمام الطلائع

يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حلول تعويض مصطفى شلبى لاعب الوسط فى مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراة غينيا 7 يونيو

يُعلن روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل، استعداداً لمواجهة غينيا فى الجولة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

اتحاد اليد يعلن حصول الأهلي على درع التفوق العام لموسم 2022/2023

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، حصول الأهلى على درع التفوق العام للموسم المحلى 2022/2023 على صعيد الناشئين والشباب والكبار برصيد 42 نقطة.