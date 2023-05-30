شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يتقدم للأهلى بالهدف الأول فى شباك سيراميكا بالدقيقة 56 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتسب الحكم محمد عادل هدفا للنادى الأهلى فى شباك سيراميكا سجله حسين الشحات، فى الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري، بعد التأكد من صحة الهدف عن طريق تقنية الفيديو.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع ومروان عطية واليود يانج وعمرو السولية في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني في الدفاع، ومحمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن في الوسط، وأحمد ياسر ريان في الهجوم.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - محمد عنتر.