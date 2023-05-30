شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري المصري اليوم 29 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم مباراتان ضمن مؤجلات الجولة الـ 27 من الدوري، حيث أقيمت المباراة الأولى بين بيراميدز والاتحاد السكندري، فيما جمعت المباراة الثانية كل من الأهلي وسيراميكا.

الأهلى يحافظ على قمة الدورى بهدف فى مرمى سيراميكا

يستمر تقدم الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من لعب 24 مباراة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر، لينجح الأهلي في مهمته المحلية بعد الفوز في الثلاثي مباريات أمام إنبي وطلائع الجيش وسموحة، قبل غلق صفحة الدوري بشكل مؤقت وبدء التحضير لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

بيراميدز يهزم الاتحاد فى الإسكندرية 2 / 1 ويواصل مطاردة الأهلى على قمة الدورى

حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

سجل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 20، وبعد 3 دقائق نجح عمار حمدى فى تسجيل هدف التعادل لزعيم الثغر، وفى الدقيقة 70 سجل فخرى لاكاى الهدف الثانى لبيراميدز.