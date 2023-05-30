أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 29 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 29 / 5 / 2023 العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إعلان قائمة الفريق الأبيض استعدادا لمباراة طلائع الجيش بالدورى غدا الثلاثاء بجانب تعيين محمد الحنفى حكما للمباراة.

محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك مع طلائع الجيش فى الدورى غدا

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على الدولى محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والطلائع المقرر لها غدا الثلاثاء المؤجلة من الأسبوع الـ23 للدوري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أوسوريو يدرس حلول تعويض مصطفى شلبى فى الزمالك أمام الطلائع يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حلول تعويض مصطفى شلبى لاعب الوسط فى مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري. تأكد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر، قبل إعلان قائمة الفريق التى تستعد للدخول فى معسكر مغلق لمواجهة طلائع الجيش.

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