شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يرفض منح لاعبى المحلة راحة.. ومعسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الهزيمة أمس أمام حرس الحدود بنتيجة 3/2 في دور الـ16 من بطولة كأس مصر وتوديع البطولة .

وقرر رضا شحاتة دخول لاعبى الفريق فى معسكر مغلق غدا الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة قبل مواجهة إنبى بـ48 ساعة، وذلك لزيادة تركيزهم والعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية وإنهاء الهجمات بشكل جيد .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 8 مباريات و الهزيمة في 14 مباراة .