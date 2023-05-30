شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصى ينتظم فى مران المصرى بعد العودة من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتظم التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب النادي المصري، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم بمعسكر بورسعيد، اليوم الإثنين، وذلك بعد العودة من تونس، حيث كان الجلاصي قد حصل على إذن من الجهاز الفني عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري، للسفر إلى بلاده والاطمئنان على أسرته.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن منافسات الدوري.

وجدد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.