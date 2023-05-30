شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل الرباعي المصري، مصطفى عسل، نور الشربيني، سلمى هاني ومازن هشام إلى الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 26 مايو حتى الثاني من يونيو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الثاني من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

- فوز نور الشربيني على منافستها ألكسندرا فولر بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-3, 11-4.

- فوز مازن هشام على مروان الشوربجي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 4-11, 11-6, 11-5.

- هزيمة فريدة محمد أمام البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-4, 11-6, 11-4.

- هزيمة عمر مسعد أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 14-12, 11-5, 11-9.

- هزيمة روان العربي أمام البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 14-12, 11-4, 11-6.

- فوز مصطفى عسل على الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 11-8.

- فوز سلمى هاني على مواطنتها ندى عباس بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-2.

- هزيمة فارس الدسوقي أمام الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 5-11, 11-8, 11-5 .