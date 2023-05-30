فيتوريا يحضر مباراة الأهلي و سيراميكا باستاد القاهرة

القاهرة - سامية سيد -

تواجد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، في مباراة الأهلي وسيراميكا المقامة حاليا باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ27 للدوري.

ويستعد منتخب مصر لمعسكر يونيو وتتخلله مباراتان أمام غينيا يوم 14 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ثم ودية يوم 18 يونيو أمام منتخب جنوب السودان.

ويُعلن روى فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل، استعداداً لمواجهة غينيا فى الجولة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر يونيو المقبل، والذي تتخلله مباراتان، الأولى 14 يونيو أمام غينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والثانية أمام جنوب السودان فى لقاء ودى يقام باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين، هم: محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي، وغاب عن القائمة كل من: إمام عاشور وطارق حامد ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا للإصابة.