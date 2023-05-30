شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أداؤنا أمام سيراميكا غير كاف قبل نهائى أفريقيا.. ونواجه مشكلة فى التهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن رضاه عن فوز فريقه على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ27 للدوري، مؤكدا أن سيراميكا منافس صعب، ولكن بإمكاننا اللعب أفضل من ذلك في هذه المباراة".

قال كولر، خلال المؤتمر الصحفي: "بعدما أحرزنا هدف التقدم تحصّل المنافس على أكثر من فرصة للتعادل، وكان من الممكن معاقبتنا، ولكن الأمور سارت بشكل جيد وحققنا الفوز وهو الأهم".

وأضاف: "لو لعبنا بهذا الشكل في مباراة نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي، الأمر لن يكون كافيا ونحتاج إلى تركيز أكبر وحماس أكثر من ذلك لحسم المباراة لصالحنا".

وتابع: "نواجه مشكلة أن نسبة إحراز الأهداف من الفرص التي تصلنا قليلة، ونواجه غياب التركيز أمام المرمى وهي من أكثر العوامل التي تتسبب في إهدار الفرص وكذلك غياب الشراسة والغل في تسديد الكرة صوب مرمى المنافس".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: ليس لدي لاعب أساسي وآخر احتياطي، وطبيعي أن يكون هناك لاعبون يحصلون على دقائق أكبر، ولكن الكل يشارك ويحصل على الفرص والجميع مستواهم متقارب خلال المشاركة".

وعن استبعاد أيمن أشرف من حساباته، قال كولر إن اللاعب يُعتبر رقم 5 فى مركزه وعقد معه أكثر من جلسة للتأكيد له أن استبعاده فنى وليس لأى أسباب أخرى.