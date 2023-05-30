شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: هدف الأهلى فى سيراميكا غير صحيح.. وأتمنى تتويجه بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى حلمي طولان، المدير الفني لسيراميكا، على أداء لاعبيه في مباراتهم ضد الأهلي رغم الهزيمة بهدف نظيف، وقال: "لعبنا بشكل أفضل وصعّبنا المهمة على الأهلي، وليس لدي خيار التدوير بين اللاعبين كما حدث مع الأهلي، الذي أراح لاعبيه الأساسيين قبل مباراتنا".

وأضاف طولان، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي: "اللاعبون قدموا المباراة جيدا، وأشكرهم على أدائهم، وأرى أن هدف الأهلي غير صحيح، وجاء من تسلل على حسين الشحات".

وتابع: "أتمنى التوفيق للأهلي في مباراته ضد الوداد المغربي بنهائي أفريقيا وأن يحقق الفوز في مباراتي الذهاب والعودة".

واستطرد: "التوقيت لم يخدمني، خاصة أنني أعتمد على أسلوب معين، وأقوم بتحفيظ اللاعبين مهامهم داخل الملعب، ولكن ثقتي كبيرة في العناصر الموجودة، والذين قدموا مباراة كبيرة أمام فيوتشر في المباراة الماضية، والنتيجة لم تكن عادلة".

واختتم طولان تصريحاته قائلا: "وفي مباراة الأهلي ألعب ضد فريق حدّث ولا حرج ولديه استحواذ ويلعب بأفضل العناصر لديه وأفضل العناصر في مصر، وكان حمل كبير على لاعبينا، وثقتي كبيرة لديهم على تجاوز هذه المحنة وعبورها بسلام".