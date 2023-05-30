شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يفك شفرة دفاع سيراميكا بلدغة الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري.

جاءت بداية المباراة متوسطة، وحاول الأهلي السيطرة على الكرة، فيما اعتمد سيراميكا على الضغط العالي، وتمركز اللعب في وسط الملعب في ظل التحفظ الدفاعي من فريق سيراميكا واللعب بأكثر من 5 لاعبين في ثلث ملعبه، للحد من خطورة هجوم الأهلي.

وأهدر محمود كهربا فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 25 بعد استلامه هدية رائعة من حسين الشحات وسط دفاع سيراميكا، ولكن سددها أعلى العارضة، وسدد كهربا تصويبة في الدقيقة 33 من خارج منطقة الجزاء ولكن أمسك بها محمد بسام.

وسدد اليود يانج تصويبة في الدقيقة 39 وكن ارتطمت بأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا وتحولت إلى ركنية ولعبها الشحات ولكن وصلت سهلة إلى يد محمد بسام، فيما أهدر محمود كهربا فرصة هدف جديد في الدقيقة 43 بسبب التسرع في إنهاء الكرة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأنقذ مصطفى شوبير فرصة هدف محقق لسيراميكا في الدقيقة 51 بعدما انفرد صلاح محسن بمرمى الأهلي وحاول لعبها من أعلى شوبير ولكن الأخير تصدى لها ببراعة فائقة، وصوب عمرو السولية تسديدة في الدقيقة 53 من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بمحمد عادل لاعب سيراميكا لتفقد قوتها وتصل سهلة إلى يد محمد بسام.

وسدد حسين الشحات تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56 ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وسجل حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 57 ولكن أشار حكم الراية بوجود حالة تسلل، قبل أن يحسب حكم الفار الكرة هدف.

ويتكون تشكيل الأهلي من، مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع ومروان عطية واليود يانج وعمرو السولية في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني في الدفاع، ومحمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن في الوسط، وأحمد ياسر ريان في الهجوم.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - محمد عنتر.