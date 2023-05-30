شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: تألق مصطفى شوبير أمام سيراميكا يمنحه ثقة جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن أداء مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، فى مباراة فريقه أمام سيراميكا بالدورى مميز، ويعطى له ثقة كبيرة.

وقال الصقر، فى الاستوديو التحليلى الخاص بالمباراة، إن ثقة أداء مصطفى شوبير تطمئن جماهير النادى الأهلى بشكل كبير على حراسة المرمى، فى ظل المستوى الذى ظهر عليه.

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من لعب 24 مباراة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر، لينجح الأهلي في مهمته المحلية، بعد الفوز في الثلاثي مباريات أمام إنبي وطلائع الجيش وسموحة، قبل غلق صفحة الدوري بشكل مؤقت وبدء التحضير لنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي.