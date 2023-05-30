شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: سيراميكا له شكل فى الملعب مع حلمى طولان رغم خسارته من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى السابق، أن فريق سيراميكا له شكل فى الملعب تحت قيادة حلمى طولان، على الرغم من الخسارة أمام الأهلى فى الدورى الممتاز.

وقال عمر، فى الاستوديو التحليلى الخاص باللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، إن فريق سيراميكا يحتاج فوزا فى لقاءين لضمان البقاء فى الدورى الممتاز هذا الموسم.

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من لعب 24 مباراة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر، لينجح الأهلي في مهمته المحلية بعد الفوز في الثلاث مباريات أمام إنبي وطلائع الجيش وسموحة، قبل غلق صفحة الدوري بشكل مؤقت وبدء التحضير لنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي.