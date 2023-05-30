شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري اليوم الثلاثاء 30-5-2023 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى أقيمت الجمعة، للتعرف على قدرات المنافس الذى يلاقيه فى الجولة المقبلة بالدوري، كما أعاد مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش
ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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