شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو لـ"الخليج 365": لن أدرب كلوب أمريكا.. ومستمر مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حقيقة الأنباء التي تداولت بشأن توليه القيادة الفنية لفريق كلوب أمريكا المكسيكى، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.

وزعمت تقارير صحفية مكسيكية أن المدير الفني الكولومبي لفريق الزمالك، خوان كارلوس أوسوريو، بدأ اختيارات الصفقات لفريق كلوب أمريكا في بلادها تمهيدًا لقيادة الفريق فنيًا.

قال أوسوريو خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يقوم بتدريب الزمالك في الفترة الحالية وسعيد بهذه المهمة، ويتمنى البقاء لأطول فترة مع الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.