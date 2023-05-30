شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: ظهور مؤثر لـ VAR فى مباراتى الأهلى ضد سيراميكا والاتحاد أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى بـ"الخليج 365"، أن الـ"VAR" ضرب موعدا للظهور بشكل جيد طبقا للبروتوكول في مباراتى أمس الإثنين بين الأهلى وسيراميكا التى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف ومواجهة الاتحاد السكندرى وبيراميدز التى انتهت بفوز الأخير 2/1.

وقال عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365، إن الـ"VAR" تدخّل في هدف مباراة الأهلي وسيراميكا الذى أحرزه حسين الشحات، وأعلن صحة الهدف، رغم أن المساعد الأول أشار إلى تسلل الشحات، وكانت اللعبة فيها شك كبير بأنها أقرب إلى تسلل وأن الشحات يسبق المدافع بمسافة قليلة جدا.

وأضاف عقل، إن الدولي محمد عادل ظهر هادئا ونجح في السيطرة على مباراة الأهلى وسيراميكا وتدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد، وسمح باستمرار اللعب وأتاح الفرصة خلال اللقاء أكثر من مرة بشكل جيد، كما أشهر البطاقة الصفراء لثنائي الأهلي كهربا ومتولى للتحايل في الدقيقتين 7 و57 مقابل إنذار وحيد للاعب سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة 32، وأحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطى المباراة وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 6 حالات تسلل وأدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد.

وعاد الـ"VAR" للظهور مجددا في تعاون مثمر مع الحكم عبد العزيز السيد الذى تمتع بشخصية حاسمة خلال إدارته للقاء الاتحاد السكندرى وبيراميدز والذى أقيم مساء الإثنين وانتهى بفوز الفريق الضيف 2/1، حيث أعلن فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء عن ركلة جزاء لصالح بيراميدز ووجه إنذارا لمدافع الاتحاد السكندري، ولكن الـ"VAR" استدعى الحكم إلى شاشة المراجعة، فتراجع الحكم وألغى قراري ركلة الجزاء والإنذار طبقا للقانون.

وتابع: "تدخل الـVAR في الهدف الثالث لفريق بيراميدز في الدقيقة 82 ليؤكد أن هناك مخالفة لصالح الاتحاد في مرحلة بناء الهجمة "ABB"، وبالتالي ألغى الهدف واستأنف الحكم بركلة حرة مباشرة لصالح الاتحاد طبقا للقانون إلى جانب المراجعة الصحيحة من الـ"VAR" لأهداف المباراة الثلاثة طبقا للبروتوكول، كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 6 مناسبات في تقدير مناسب، كما ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 8 حالات تسلل في توقيت مناسب وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خاصة المساعد الأول وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.