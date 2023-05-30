"يويفا" يقترب من حسم قضية "نيغريرا".. وعقوبات قاسية تلوح بالأفق لبرشلونة



ستكون الأسابيع القليلة القادمة حاسمة في جانب آخر من مستقبل نادي برشلونة، بالإضافة إلى قضية اللعب المالي النظيف، التي ينتظر الفريق الكتالوني البت بها، من أجل إجراء صفقاته المرتقبة في "الميركاتو" الصيفي.



ووفقاً لتقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الإثنين، فإن هناك 3 سيناريوهات محتملة يواجهها برشلونة مع قرب ختام قضية "نيغريرا" (من الممكن أن يعلن عن القرار في الأسابيع القادمة بحسب المصدر ذاته)، التي يُتهم بها النادي بدفع مبلغ مالي يفوق 7 ملايين يورو لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بإسبانيا، خوسيه إنريكيز نيغريرا، مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي بين عامي 2001 و2018.



السيناريو الأول وهو الذي يفضله النادي، وهو غلق القضية دون أي عواقب تأديبية، أما الثاني فهو الأسوأ، الذي سيتعرض فيه برشلونة لإيقاف قاري، والاستبعاد من منافسات الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا، وفقاً للمادة (4.2) من لوائح المسابقة القارية.



وآخر سيناريو، هو أن تقرر لجنة الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح ملف استثنائي، حيث يكون قرار البت في القضية، متعلقاً بما ستؤول إليه التحقيقات المفتوحة حالياً في إسبانيا.

