شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق فيوتشر تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً للقاء المهم والحاسم أمام بيراميدز الجمعة المقبل، في مسابقة الدوري فى صراع شرس على المركز الثاني.

وأكد علي ماهر، مدرب فريق فيوتشر، أنه لا بديل عن الحفاظ على لقب كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم للنسخة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى استعادة وصافة بطولة الدوري، والتي خطفها بيراميدز مؤخراً، وذلك بعد خروج الفريق من كأس مصر عقب الهزيمة أمام إنبي بركلات الترجيح بنتيحة 5-6.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.