شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه لاعبو فريق غزل المحلة ، بقيادة رضا شحاتة، إلى القاهرة اليوم للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة إنبى فى الدورى، وذلك لزيادة تركيز اللاعبين.

ويلتقى غزل المحلة مع إنبى ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد بتروسبورت فى التاسعة والنصف مساءً.

ويسعى رضا شحاتة لتصحيح الأخطاء الدفاعية للاعبى الفريق، وإنهاء الهجمات بشكل جيد والتمكن من استغلال الفرص المحققه للتهديف.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل فى 8 مباريات والهزيمة في 14 مباراة.