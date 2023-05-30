شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعات القسم الثانى.. زد وأبو قير والجونة فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مباريات القسم الثانى من الانتهاء بعد مرور 27 جولة من دورى الممتاز ب، ويتبقى 3 أسابيع فقط لمعرفة أصحاب البطاقات الثلاث للمشاركة فى الدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

ويتصدر فريق زد ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 56 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الثنائى السكة الحديد ووادى دجلة، بينما خطف أبو قير للأسمدة صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية بفارق نقطة عن بلدية المحلة الوصيف، بينما عزز الجونة صدارته لمجموعة الصعيد برصيد 60 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لافيينا صاحب المركز الثانى.

ونستعرض فى التقرير التالى ترتيب المجموعات الثلاثة حتى الآن.. ترتيب مجموعة القاهرة والقناة..

1 زد 56 نقطة

2 السكة الحديد 51 نقطة

3 وادى دجلة 51 نقطة

4 القناة 47 نقطة

5 بتروجت 45 نقطة

6 الاتصالات 42 نقطة

7 العبور 42 نقطة

8 الترسانة 41 نقطة

9 منتخب السويس 40 نقطة

10 بورتو السويس 37 نقطة

11 الإنتاج الحربى 29 نقطة

12 مستقبل وطن 27 نقطة

13 إيسترن كومبانى 27 نقطة

14 كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

15 النصر 23 نقطة

16 الإعلاميين 10 نقاط

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية..

1 أبو قير للأسمدة 50 نقطة

2 بلدية المحلة 49 نقطة

3 طنطا 48 نقطة

4 جمهورية شبين 48 نقطة

5 دكرنس 46 نقطة

6 بروكسى ورك 41 نقطة

7 كفر الشيخ 41 نقطة

8 المنصورة 38 نقطة

9 الأوليمبى 35 نقطة

10 الحمام 32 نقطة

11 سبورتنج 29 نقطة

12 اتحاد نبروه 26 نقطة

13 الهلال بالضبعة 25 نقطة

14 المجد السكندرى 25 نقطة

15 بايونيرز 21 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة

ترتيب مجموعة الصعيد..

1 الجونة 60 نقطة

2 لافيينا 59 نقطة

3 بترول أسيوط 53 نقطة

4 النصر للتعدين 50 نقطة

5 مصر المقاصة 45 نقطة

6 كيما أسوان 41 نقطة

7 المنيا 39 نقطة

8 أسمنت أسيوط 37 نقطة

9 ديروط 36 نقطة

10 الألومنيوم 34 نقطة

11 شُبان قنا 29 نقطة

12 الفيوم 22 نقطة

13 مركز شباب الطامية 22 نقطة

14 ملوى 21 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 20 نقطة

16 المدينة المنورة 19 نقطة