شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة الدورى ويبدأ التحضير لموقعة نهائى أفريقيا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر إغلاق صفحة مباريات مسابقة الدوري، بعد الانتهاء من مباراته أمام سيراميكا والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري ، لبدء التحضير لمباراتيه المهمتين أمام الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 4 و11 يونيو المقبل.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع البرنامج الخاص بتجهيز الفريق الأحمر لمباراتي الوداد المغربي، وتجميع كل المعلومات الكافية عن بطل المغرب ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته المحلية والأفريقية لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوف الوداد، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته.

ويرغب كولر فى دراسة الوداد من خلال المباريات السابقة، وكذلك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد فى نهائي النسخة الماضية من أجل معرفة طريقة بطل المغرب في اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد 16 مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.