شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة 30 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة التى تقام الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق الإسماعيلي في الدوري والكأس، وآخرها مواجهة النجوم في دور الـ 32 بكأس مصر، والتي انتهت بهزيمة الدراويش بهدفين نظيفين ووداع المسابقة، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأصفر قبل اللقاء المرتقب للمقاولون.

ويستعيد فريق المقاولون العرب خدمات لاعبه أحمد عاطف "قطة" فى المباراة المرتقبة أمام الإسماعيلي، والتى تجمع الفريقين بالجولة 30 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد انتهاء الإيقاف.

وكان قطة قد غاب عن مباراة المقاولون الماضية أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة 29، وذلك بسبب الإيقاف، لتلقيه 3 إنذارات.

ويستهدف المقاولون العرب التواجد في مركز متقدم بجدول مسابقة الدوري بين الأربعة الكبار، وذلك للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.