شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يقرر الدفع بـ أسامة فيصل فى تشكيل البنك الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، الدفع بمهاجم الفريق أسامة فيصل فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام الداخلية، بعد تألقه فى التدريبات الجماعية والمباريات الأخيرة.

ويعد أسامة فيصل من أفضل اللاعبين فى فريق البنك الأهلى هذا الموسم، حيث شارك فى 21 مباراة، أحرز خلالها هدفا وحيدا.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام المباراة غدا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة.