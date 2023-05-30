شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري اليوم الثلاثاء 30-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وطلائع الجيش باستاد القاهرة الدولى، والمؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 28 لقاءً، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 27.

ترتيب الطلائع فى جدول الدوري

يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39.

آخر ظهور للزمالك في الدوري

تعادل الفارس الأبيض فى مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

آخر ظهور للطلائع في الدوري

خسر الطلائع من الأهلى بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري.

الزمالك يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 5.88 مليون يورو.

أرقام أوسوريو مع الزمالك

قاد الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 6 مباريات قبل مواجهة الطلائع، بواقع خمسة لقاءات بالدورى ولقاء بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته سبعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

أفضل إنجازات الزمالك والطلائع

تأسس الزمالك سنة 1911 ونجح في التتويج ببطولة الدوري 14 مرة سابقة فيما تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته انهاء المسابقة فى المركز الرابع مرتين بجانب التتويج بكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى بركلات الترجيح بجانب بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضى وخسر اللقب أمام الاهلى بركلات الترجيح.

35 مباراة جمعت الزمالك والطلائع

35 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري طوال 18 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005.

الأرقام تعطي تفوقت واضحت للزمالك بـ 20 فوزاً و68 هدفاً مقابل 8 حالات فوز و35 هدفاً للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم قبل الماضي.

المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك والطلائع

في المواجهة الأولى بين الطرفين التي شهدتها الجولة الرابعة موسم 2004 – 2005 تفوق الزمالك (3 – 1) وسجل له عبد الحليم علي هدافه التاريخي في الدوري الثلاثية رداً على هدف التقدم الذي سجله حسن موسى.

وفى المواجهة الأخيرة بين الفريقين فاز الزمالك برباعية دون رد سجلها أحمد السيد زيزو وإمام عاشور وأحمد فتوح ويوسف أسامة نبيه.

السداسية أكبر نتيجة في مواجهات الزمالك والطلائع

أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015 .