شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يخضع لفحص طبى لتحديد مشاركته فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية استعدادا لخوض مباراة الوداد المغربي، الأحد المقبل فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب حمدي فتحي عن المشاركة فى مباراة سيراميكا أمس بالدوري بسبب شكواه من الإصابة فى العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن حالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكوى من آلام فى العضلة الخلفية، وإن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد المقرر لها 4 يونيو المقبل فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأجرى حمدي فتحي أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.