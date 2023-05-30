شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نقاط تمنح زد بطاقة العبور للدورى الممتاز.. والسكة ودجلة يتمسكان بالأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق زد، بقيادة مجدى عبد العاطى، ترتيب مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى برصيد 56 نقطة، متفوقاً على الثنائى السكة الحديد ووادى دجلة بخمس نقاط، بعد مرور 27 جولة من المسابقة، ويتبقى 3 مباريات حاسمة لبطاقة التأهل للدورى الممتاز في الموسم المقبل بين الثلاثى زد والسكة الحديد ووادى دجلة.

ويحتاج فريق زد 5 نقاط لخطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز لأول مرة، بغض النظر عن نتائج الآخرين، فيما يتمسك الثنائى السكة الحديد ووادى دجلة بالأمل الأخير من أجل التأهل للممتاز.

نستعرض المباريات المتبقية لثلاثى المقدمة فى مجموعة القاهرة والقناة المشتعلة فى التقرير التالى..

زد "56 نقطة"

يلتقى زد مع منتخب السويس "خارج أرضه"، ةوادى دجلة "داخل أرضه"، والسكة الحديد "خارج أرضه".

السكة الحديد "51 نقطة"

يواجه السكة الحديد كلا من، الإنتاج الحربى "داخل أرضه"، بورتو السويس "خارج أرضه"، زد "داخل أرضه".

وادى دجلة "51 نقطة"

يصطدم وادى دجلة بكل من بورتو السويس "داخل أرضه"، زد "خارج أرضه"، مستقبل سبورت "داخل أرضه".

ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بعد الجولة الـ27..

1 زد 56 نقطة

2 السكة الحديد 51 نقطة

3 وادى دجلة 51 نقطة

4 القناة 47 نقطة

5 بتروجت 45 نقطة

6 الاتصالات 42 نقطة

7 العبور 42 نقطة

8 الترسانة 41 نقطة

9 منتخب السويس 40 نقطة

10 بورتو السويس 37 نقطة

11 الإنتاج الحربى 29 نقطة

12 مستقبل وطن 27 نقطة

13 إيسترن كومبانى 27 نقطة

14 كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

15 النصر 23 نقطة

16 الإعلاميين 10 نقاط