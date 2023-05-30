شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية الشناوى لحراسة المرمى فى ذهاب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
واكتفى محمد الشناوي بخوض برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية وأداء تدريبات الجري حول الملعب، ضمن البرنامج العلاجي المحدد من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، وحقنه بالبلازما حتى يكون على أتم استعداد لمباراة الذهاب ضد الوداد المغربي، بعدما كانت فرص لحاقه بهذه المباراة غامضة.
وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.
لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز