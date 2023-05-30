شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية الشناوى لحراسة المرمى فى ذهاب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على جاهزية محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر لحراسة مرمى المارد الأحمر فى مباراته أمام الوداد المغربي الأحد المقبل باستاد القاهرة، فى ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة بشد فى عضلة السمانة وخضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام الماضية.

واكتفى محمد الشناوي بخوض برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية وأداء تدريبات الجري حول الملعب، ضمن البرنامج العلاجي المحدد من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، وحقنه بالبلازما حتى يكون على أتم استعداد لمباراة الذهاب ضد الوداد المغربي، بعدما كانت فرص لحاقه بهذه المباراة غامضة.

ومن المقرر أن ينتظم محمد الشناوي فى تدريبات الأهلي الجماعية بدءاً من اليوم الثلاثاء أو غدٍ الأربعاء، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي، بحيث يطمئن الجهاز الفني على جاهزية اللاعب التامة قبل الدفع به في مباراة الوداد المغربي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.