المواجهة المقبلة.. موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مرتقبة أمام الوداد المغربي، في المواجهة القادمة للمارد الأحمر، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا .

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي، في ذهاب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الدار البيضاء على ملعب محمد الخامس يوم 11 يونيو.

ومساء أمس الإثنين، فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في الدوري المصري، ليحافظ على صدارة المسابقة المحلية برصيد 62 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

ستقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد في دور نصف النهائي، بينما الوداد تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.