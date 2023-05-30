وزير الرياضة يعلن: مرتضى منصور له الحق في الترشح لرئاسة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، "له الحق في الترشح من جديد في نادي الزمالك".

وقال صبحي، في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، نقلها موقع "مصراوي": "الوزارة تعاملت بمنتهى الهدوء مع نادي الزمالك، وواحد من أهم أدواري كوزير، هو الحفاظ على مؤسسة الزمالك، كما حافظنا على الأهلي".

وأضاف وزير الرياضة: "مجلس إدارة الزمالك عليه التنسيق مع مدرية الشباب والرياضة أن يحددوا من يدير نادي الزمالك، والجمعية العمومية لنادي الزمالك في شهر 7 القادم".

وتابع: "مرتضى منصور له الحق في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، والقضية التي حدثت له ليست قضية مخلة بالشرف".

وأشار صبحي: "ليس دور وزارة الشباب والرياضة إعطاء منح لأندية من أجل شراء لاعبين بـ30 مليون، ولكن نساد الأندية بطرق أخرى".

وأكد الوزير: "في حالة ثبوت أي فساد ومخالفات مالية من حق الوزير حل مجالس الإدارات وفقًا للقانون، والمؤسسات الدولية تحق لنا بذلك".

وأوضح: "الزمالك له الحق اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم في أي شكوى، إذا كان هناك بعض المشكلات الفنية فقط".

واختتم الدكتور أشرف صبحي: "أكدت من قبل عدم التفريط في كارلوس كيروش لأنه أعاد الروح للمنتخب المصري، بعد النتائج الرائعة التي حدثت ونصحت الاتحاد بذلك، ولكن اتخذوا قرار مخالف لذلك ورحل المدرب".