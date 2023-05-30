وصفه بـ «الأسوأ في مركزه».. مدرب الأهلي يصدم لاعب الفريق على الهواء

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة كبيرة للاعب الفريق أيمن أشرف على الهواء، بعدما وصفه بأنه "الأسوأ في مركزه".

وكان الاهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة استمرار غياب المدافع أيمن أشرف، رغم أنه لا يعاني من أي إصابة، وسط أنباء تشير إلى عدم قناعة الجهاز الفني بإمكانياته.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أكد كولر أن أيمن أشرف هو أسوأ لاعب في مركزه مع الفريق، رافضا منحه وعدا بالحصول على فرصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كولر: "لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، هناك بعض اللاعبين يلعبون أكثر من غيرهم، ولكن هذا لا يعني أن هناك عناصر أساسية أو بديلة".

وتابع: "قد يعاني البعض من الإصابة لفترات طويلة، ومن ثم لا يعودون للمشاركة بسهولة، ولكنني أقوم بالمداورة بشكل مستمر، وستجد أن كل اللاعبين حصلوا على فرص".

ورفض كولر تطبيق نفس القاعدة على أيمن أشرف، إذ نفى أنه سيمنحه فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة، باعتبار أنه الأسوأ في مركزه، وفقا لموقع "العين" الإخباري.

وأوضح المدرب السويسري: "جلست مع أيمن أشرف 3 مرات، لأنه سألني لماذا لا يلعب، وإذا ما كنت غاضبا منه، فأجبته بأنه لا توجد أي أسباب شخصية، ولكن الأمر فني بحت".

وأكمل: "إذا كنت أمتلك 4 أو 5 مدافعين في الفريق، فأيمن أشرف هو رقم 5 بالنسبة لي، لا يمكنني أن أفضله على لاعب أرى أنه أفضل منه".

وواصل: "إذا تمكن مع الوقت أن يقاتل ويثبت جدارته ليتقدم في هذا الترتيب كان بها، لكنني لن أفضله على من هو أفضل منه، ولن أضم 5 مدافعين في قائمة للمباراة لأرضيه".

وأتم مارسيل كولر: "لا يمكنني أن أعده بالحصول على فرصة للمشاركة، لا بد أن يثبت هو نفسه، وأن يكون أفضل، وفي هذه الحالة فقط قد يحصل على فرصة".

يشار إلى أن أيمن أشرف (32 عاما) لم يشارك مع الأهلي في أي مباراة خلال الموسم الحالي، حيث يعتمد مارسيل كولر على محمد عبدالمنعم ومحمود متولي بشكل أساسي، ورامي ربيعة وياسر إبرهيم كبدلاء عند الحاجة.