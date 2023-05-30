شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يدرس الدفع ببعض ناشئى سموحة فى المباريات المتبقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، الاستعانة ببعض الناشئين فى المباريات المقبلة بعد تألقهم خلال مباراة سبورتنج الودية التى انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

وتألق أكثر من لاعب فى المباراة، ليلفت نظر أحمد سامى الذى يدرس الاستعانة بهم ومنحهم فرصة أكبر خلال المباريات المقبلة، خاصة على سعد الذى نجح فى إحراز هدف سموحة الأول.

فاز فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، وافتتح إسلام جمارك أهداف المباراة لصالح سبورتنج، قبل أن يتعادل الناشئ على سعد لسموحة، وأضاف أليا سيلا الهدف الثانى لسموحة من ركلة جزاء، لتنتهى المباراة بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.

وأشرك أحمد سامى اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا فى المباريات الماضية، بالإضافة إلى بعض الناشئين من أجل تجهيزيهم لمواجهة طلائع الجيش والمباريات المتبقية، والذين ظهروا بشكل جيد.

وأكد أحمد سامى أن المباراة كانت مفيدة جدا وأن سبورتنح كان ندا قويا وظهر بشكل قوى، وأن اللاعبين استفادوا بشكل مميز من هذا الاحتكاك وخاصة الناشئين.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.