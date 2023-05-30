شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بطلائع الجيش فى مواجهة قوية بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بنظيره طلائع الجيش، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وهى المباراة التي تشهد رغبة الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز والزحف نحو الصعود لتحسين مركزه بجدول المسابقة، ورغبة الطلائع فى الفوز للهروب من قاع الدورى وشبح الهبوط الذى يطارده.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 47 نقطة، حصدها من 28 مباراة، حقق الفوز فى 13 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 27، وفى المقابل يدخل طلائع الجيش محتلا المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة، حصدها من 28 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 12، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 39.

من جانبه حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على مشاهدة مباراة طلائع الجيش أمام الأهلى، والتى جمعتهما مساء الجمعة الماضى لدراسة الطلائع، وقام أوسوريو بمشاهدة المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، ووقف المدير الفنى للزمالك على بعض النقاط الفنية ونقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس، من أجل تجهيز لاعبيه لتخطى تلك المواجهة الصعبة.

وتحدث أوسوريو مع لاعبيه حول ضرورة التركيز والعمل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، في ظل عودة بعض المصابين لتدعيم الفريق، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد صبحى في حراسة المرمي، في الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" – سيد نيمار، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري – ناصر منسى.

على الجانب الآخر، شدد عماد النحاس، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على لاعبيه بضرورة التركيز والعمل على اقتناص الثلاث نقاط من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الدورى، ويجري الجهاز الفني عدة تغييرات فى تشكيل في مواجهة الزمالك، بعد حالة الاستهتار الذى خاض بها اللاعبون مباراة الأهلى الأخيرة، رغم صعوبة موقف الطلائع بجدول المسابقة وحاجته للفوز بكل مبارياته القادمة للبقاء بين الكبار، ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد سمير مدافع الفريق بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الأهلى.